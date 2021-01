Strombranche berät am 25. Jänner über Beinahe-Blackout

Die heimische Strombranche berät am 25. Jänner über das Beinahe-Blackout vom vergangenen Freitag. An dem Tag werde im Präsidium von Oesterreichs Energie die Analyse des Störungsfalls durch den Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG) präsentiert werden, teilte die Branchenvertretung am Mittwoch mit. Bis dahin sollten alle Daten vorliegen. Derzeit läuft eine Untersuchung des europäischen Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E und die Suche nach dem Auslöser.

Vergangenen Freitag hatte ein massiver Frequenzabfall das europäische Stromnetz am Freitag an seine Grenzen gebracht. "Auch wenn der Störfall nicht im ursächlichen Zusammenhang mit dem Erneuerbaren Ausbau steht, erfordert die Transformation des Energiesystems in Richtung erneuerbare Energieträger umso mehr den Ausbau der Netzinfrastruktur und der Speicherkapazitäten sowie von Kraftwerksreserven um Versorgungssicherheit zu gewährleisten.", erklärte der neue Verbund-Chef Michael Strugl in seiner Funktion als Präsident der Interessensvertretung Oesterreichs Energie. Versorgungssicherheit gebe es nicht zum Nulltarif.