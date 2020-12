Blackout: „Vorsorge statt Nachsorge“

Das Licht geht aus, im Haus, auf der Straße, in der Stadt, im ganzen Land.

Immer häufiger warnen Experten vor einem sogenannten Blackout, denn ein solcher Stromausfall bringt weitreichende Folgen mit sich. Der Linzer Sicherheitsreferent Michael Raml (FPÖ) appelliert deshalb am Dienstag in einer Pressekonferenz, man solle besser vorsorgen als Nachsorgen. „Ich will hier kein Schreckensszenario an die Wand malen, aber diese Gefahr ist real.“

Konkret handelt es sich bei einem Blackout um einen Stromausfall, der überregional und längerfristig anhält. „In einem Stromnetz ist es immer wichtig, dass der erzeugte und der verbrauchte Strom gleich groß ist. Ist dieses Gleichgewicht gestört, kann es zum Blackout kommen“, weiß Johannes Zimmerberger, Geschäftsführer der Linz Netz GmbH. Vor allem durch den vermehrten Einsatz von „unberechenbaren“ Energieträgern, wie etwa der Sonne, werde das System immer komplexer und damit auch anfälliger.

Übung macht den Meister

Schon seit Jahren bereitet sich die Linz Netz GmbH deshalb auf ein Blackout vor. Denn auch hier macht Übung den Meister. „Es gibt mit anderen Netz- und Kraftwerksbetreibern abgestimmte Konzepte. Diese werden regelmäßig geübt“, erklärt Zimmerberger. Und zwar in einem Simulationszentrum in Deutschland. Wie es dann im Ernstfall mit dem Wiederaufbau des Stromnetzes aussehe, sei trotzdem schwer zu sagen.

Dass das System gar nicht mehr hochgefahren werden kann, schließt Zimmerberger aber aus: „Österreich ist in der glücklichen Lage viele Wasserkraftwerke zu besitzen. Die meisten davon sind schwarzstartfähig.“ Das heißt, sie können – aufgrund des vorhandenen Wassers – unabhängig vom Stromnetz gestartet werden.