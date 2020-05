Warum die Corona-Krise ein Blackout zur Folge haben könnte

Ausgangssperre, Maskenpflicht, ein Feind, der nicht sichtbar ist – die Probleme durch das Coronavirus, denen Österreich und der Rest der Welt derzeit gegenübersteht, haben das Leben grundlegend verändert. Sie sind aber nur ein Vorgeschmack auf die Katastrophe, die Experten auf uns zukommen sehen: Ein Blackout.

Verteidigungsministerin Claudia Tanner, sagte im Jänner, dass ein landesweiter Stromausfall in den nächsten Jahren mit 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Das Bundesheer schätzte die Chancen auf eine weltweite Pandemie sogar geringer ein, als jene eines Blackouts. Er würde unser Leben zum Stillstand bringen. Mehr noch: niemand wüsste, was eigentlich los ist und warum plötzlich nichts mehr geht.

Keine Vorlaufzeit

Vorbereitet sind wir laut Herbert Saurugg, Blackout-Experte und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, schlecht: „Als die Regierung die Corona-Maßnahmen präsentiert hat, war die Bevölkerung über die Situation schon seit Tagen medial informiert. Es gab also eine Vorlaufzeit, dadurch kam es zu den Hamsterkäufen. Ein Blackout passiert aber von der einen Sekunde auf die andere“. Saurugg war jahrelang für das Bundesheer im Einsatz und und beschäftigt sich seit Jahren damit, was passieren könnte, wenn die Welt plötzlich still steht.