Blackout-Probe "Helios": Regieren ohne Strom

Mit der Krisenübung "Helios" will sich Österreich in den kommenden drei Tagen auf einen möglichen Ernstfall vorbereiten. Fiktiv gehen bei der Übung ab Montag in Österreich und vielen Nachbarländern plötzlich die Lichter aus. 100 Menschen werden dann gegen den "Blackout" kämpfen. Konkret werden das Innenministerium und das Energie-Ministerium (BMNT) den Ernstfall proben.

Am Mittwoch wird sich schließlich auch die Regierung nach dem Ministerrat über die Krisensituation informieren lassen und zum Abschluss der Übung ins Innenministerium stoßen.

Wäre der Stromausfall Realität, würde die Regierung in den Bunker in der Wiener Stiftskaserne gebracht, von wo aus der Kriseneinsatz koordiniert werden kann. Dort gibt es in kleinen Zimmern 400 Betten und ein ORF-Studio, um die Bevölkerung in Krisensituationen per Radio informieren zu können. Der Bunker kann wochenlang unabhängig vom Strom- und Wassernetz betrieben werden.

Eine andere zentrale Stelle, die bei solchen Krisen gefragt ist, ist die Austrian Power Grid (APG), die ebenfalls an "Helios" beteiligt ist. Der Netzbetreiber ist für den Stromfluss verantwortlich.