Omikron-Welle: Lebensmittelhandel gerüstet

Vom Diskonter Hofer hieß es, dass man die Situation laufend im Blick habe. Wenn nötig, würde man die derzeitigen Maßnahmen - Hygienemaßnahmen, Sicherheitsstandards, Sensibilisierung der Kunden - daran anpassen. "Zu lernen gibt es in herausfordernden Zeiten wie diesen natürlich immer etwas", sagt Hofer-Chef Horst Leitner. "Zu den wichtigsten Learnings zählt, dass wir die anspruchsvolle Situation mit einem hohen Maß an Zusammenhalt, Verständnis und Einsatzbereitschaft sehr gut bewältigen." Das gelte nicht nur für sein Unternehmen, sondern auch fürs gesamte, engmaschige Netzwerk mit den Partnern - "ein Garant für die bestehende Versorgungssicherheit", so Leitner.

In der Zentrale von Hofer in Sattledt und in den Niederlassungen werden weiterhin umfassende Vorkehrungen zur Kontaktreduzierung umgesetzt. An Ort und Stelle wird in zwei Gruppen gearbeitet. Meetings werden über Videokonferenzen abgehalten - sowohl intern als auch in den allermeisten Fällen mit Lieferanten. Auch optimiert der Diskonter laut seinen Angaben laufend Prozess- und Personalabläufe in den Filialen, um gegebenenfalls mit reduzierter Mannschaft den Betrieb aufrechtzuerhalten.