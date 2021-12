Omikron-Gipfel: Am 27. Dezember drohen wieder Verschärfungen

Es gibt viele offene Fragen: Welche Regeln gelten nun zu Weihnachten und Silvester? Und wie geht es angesichts der neuen Variante Omikron nach den Feiertagen weiter? Kommt ein Einreisestopp für Länder, die als Virus-Variantengebiete eingestuft werden, etwa Großbritannien, Norwegen, Dänemark und die Niederlande?

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein wollte sich bereits am Dienstagabend nicht mehr festlegen, ob die für Weihnachten und Silvester angekündigten Lockerungen für Ungeimpfte halten. Eigentlich war ja geplant, dass über die Weihnachtsfeiertage und zu Silvester de facto der Lockdown auch für Ungeimpfte fällt.

Dem Vernehmen nach soll das nun anders kommen. So soll zumindest ab 27. Dezember - also über Silvester - der Lockdown für Ungeimpfte wieder in Kraft treten.

Thema dürfte auch gewesen sein, wie das Funktionieren der kritischen Infrastruktur während einer Omikron-Welle gesichert werden kann. Wegen der erhöhten Infektiösität der Variante besteht die Gefahr, dass durch Krankheit oder Quarantäne zu viel Personal gleichzeitig ausfällt, warnen Experten.

