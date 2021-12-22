Omikron zirvesi: 27 Aralık'tan itibaren gastro akşam 10'da kapanacak
Ingiltere, Norveç, Danimarka ve Hollanda virüs varyant alanları olarak sınıflandırıldı.
Sağlık ve Gıda Güvenliği Ajansı'nın (AGES) güncel verilerine göre Avusturya'da Omikron varyantlı 365 koronavirüs vakası doğrulandı. Bu nedenle federal ve eyalet hükümetlerinden temsilciler ile ülke çapındaki COVID kriz koordinasyonundan (GECKO) uzmanlar Çarşamba günü yedi saat süren bir zirve için bir araya geldi.
O zirvede aşağıdaki kurallar belirlendi:
• 27 Aralık'tan itibaren gastronomide sokağa çıkma yasağı, Yılbaşı da dahil olmak üzere, saat 22.00'ye getirilecektir
• Etkinlikler için yeni üst limit 2.000 kişi
• Büyük Britanya, Norveç, Danimarka ve Hollanda'dan sadece üç kere aşılanmış ve karantinasız bir PCR testiyle giriş
Prensip olarak GECKO, temasların mümkün olduğunca azaltılmasını ve özellikle sosyal buluşmalardan önce mümkün olduğunca sık bir test yapılmasını önerir.
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