Noel ve yılbaşında aşısız kişiler için de istisnaler geçerlii

Noel tatillerinde ve Yeni Yıl arifesinde sokağa çıkma yasağı, aşılanmamış olanlar için de fiili olarak düşüyor. Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein (Yeşiller) ve Aile Bakanı Susanne Raab (ÖVP) Cuma günü düzenledikleri ortak basın toplantısında bunu söyledi.

Önemli noktalar:

24, 25, 26 ve 31 Aralık'ta 2-G kanıtı olmayan aşısız kişiler de en fazla on kişi ile görüşebilir.

2-G onbir ila en fazla 25 kişi için tekrar geçerlidir. Restoranlar, oteller ve perakende satış için 2-G kuralı yürürlükte kalmaya devam ediyor.

Yılbaşı arifesinde sokağa çıkma yasağı (akşam saat 12 kadar) kaldırılıyor, ancak eyaletlerin sokağa çıkma yasağı devam uygulanıyor.

Önlemler esas itibarıyla değişmeden kalır; Şu anda 21 Aralık'a kadar yürürlükte olan aşısız insanlar için sokağa çıkma yasağı daha sonra on gün uzatılacak.

'Dikkatli olmaya devam etmeliyiz'

Sağlık Bakanı Mückstein sokağa çıkma yasağı ile kendimize belirli bir miktar hareket alanı sağladık, ancak aynı zamanda Omikron ile birlikte yeni zorluklar ortaya çıktı, dedi. 'Dikkatli olmaya devam etmeliyiz' sloganını özellikle belirti.