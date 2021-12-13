Sokağa çıkma yasağı sona erdi: Artık neler yapabiliriz?
Ülke çapında düzenlenen dördüncü kapanma sekiz eyalette sona erdi, Avusturya’da 2G kuralı altında birçok yer tekrar açılıyor.
Ancak bazı eyaletler kendi düzenlemelerini oluşturdu. Yukarı Avusturya’da sokağa çıkma yasağı 17 Aralık Cuma gününe kadar sürecek. Gece gastronomisi ve après-ski barları ülke çapında kapalı kalacak. Kapsamlı FFP2 takma zorunluluğu da devam edecek. Aşılananlar ve iyileşenler için yapabilecek birçok şey olacak.
Lokantada yemek yemek
Restoranlar tekrar müşterilerini ağırlayabilecek: En geç 23:00’e kadar açık olabilecekler, 2G kuralı ve kayıt zorunluluğu olacak. Müşteriler masada yiyebilecek, bar servisi yasak olacak. Maske zorunluluğu: 14 yaşından büyük herkesin FFP2 maskesi takması gerekmektedir, 6-14 yaş arası veya hamile kadınlar için ağız ve burunu kapatan maskeler yeterlidir. Maskeler sadece masada oturulurken çıkarılabilir.
Burgenland ve Tirol'de gastronomi 12 Aralık gibi erken bir tarihte açılıyor. Aynı şekilde Vorarlberg'de de, ancak orada daha katı kurallar altında: Ländle'da masa başına en fazla on kişi oturabilecek. Bu kısıtlama ülke çapında sadece burada olacak.
Tirol ve Vorarlberg‘deki kayak alanlarında, gastronomi kulübeleri bugün yeniden açılıyor. Aşağı ve Yukarı Avusturya, Salzburg, Kärnten ve Steiermark'da gastronomi 17 Aralık Cuma günü, Viyana’da ise 20 Aralık'ta açılacak.
Alışveriş yapmak
Sokağa çıkma yasağı ile birlikte kapanmak zorunda kalan tüm perakende satış yerleri Pazartesi günü ile birlikte yeniden açılıyor; Yukarı Avusturya’da ise bu 17 Aralık'ta gerçekleşecek. Ancak bu alanda da şu geçerlidir: sadece aşılanmış veya iyileşmiş olanların bu alanlarda alışveriş yapması mümkün olacak. İstisnai olarak, bu alışveriş alanlarının 19 Aralık Pazar günü de açık olmasına izin verilecek.
Düğünler yapılabilecek
Her türlü kutlamalara, Noel ve doğum günü partilerine, 25 kişiye kadar olan düğünlere 2G kuralı altında izin verilecek. Bu sınır, restoranlarda ve genel erişilebilir tüm yerlerde (örneğin ofisler, etkinlik salonları) de geçerlidir ve 2G kuralına rağmen maske takma zorunluluğu da bulunmaktadır, yemek yerken veya birşey içerken hariç.
Prensip olarak, bu kural aile kutlamaları için de geçerlidir. Ancak özel mekanlar pek kontrol edilemez: Polis sadece 2G kontrolleri yapmak için bir evin kapısını çalamaz. Ancak parti mekanlarında veya garajlarında kutlamalar yapılırsa bu durumu değiştirir. Buralarda da 2G kuralı geçerlidir ve polis buralarda kontroller yapabilir. Yalnızca dört yetişkin (ve en fazla altı çocuk) bir araya gelirse 2G kuralı geçerli değildir.
Tiyatroya veya sinemaya gitmek
Eğlence ve kültür kurumları bugün 2G kuralı öncülüğünde açılıyor (Yukarı Avusturya'da 17 Aralık'tan itibaren). Mesela tiyatrolar, sinemalar, dans okulları, müzeler veya bahis mekanları. Sabit koltuklar olmadan en fazla 25 kişi ve tahsisli koltuklarla (örneğin sinema, opera) 2.000 kişiye kadar konuk kabul edilebilir.
Dış mekanlarda, sabit koltuksuz 300 kişiye veya sabit koltuklu 4.000 kişiye kadar (örneğin futbol maçı) izin verilir. Viyana dışında koltukta da maske takmak zorunludur: Burada 2G plus kuralı geçerlidir, ancak maske zorunluluğu yoktur. Vorarlberg'de, sabit koltuklu da olsa herhangi bir etkinliğin 500 kişi sınırı vardır.
Tüm spor tesislerinde de sporcular tekrar içeri kabul edilebilecek (Yukarı Avusturya'da 17 Aralık'tan itibaren), 2G kuralı ve maske zorunluluğu geçerli olacak, maske sadece doğrudan spor yaparken (örneğin koşu bandında) çıkarılabilecek.
Hastanelerde ve huzur evlerinde daha fazla ziyaretçi
Huzurevleri veya bakım evi sakinleri günde iki ziyaretçi kabul edebilecek, hastanelerdeki yetişkin hastalar günde bir ziyaretçi (iki çocuk), Viyana ve Vorarlberg‘de yetişkin hastalar haftada bir ziyaretçi kabul edebilecek. Ziyaretçiler 2G plus kuralına uymak zorunda kalacak, yani aşılanmış veya iyileşmiş ve negatif testi olan, tercihen bir PCR testi, hasta yakınlarını ziyaret edebilecek.
Daha uzun tatil
Okullarda Noel tatiline kadar yüzyüze eğitim zorunluluğu kaldırılmıştır. Derslere gelen öğrenciler için aşağıdakiler geçerlidir: Haftada üç kez testler yapılacak (aşılanmış veya iyileşmiş olanlar dahil), ayrıca lisede FFP2 maskesi, aksi takdirde ağız ve burun koruması takma zorunluluğu olacak. Okullar normalde olduğu gibi 7 Ocak’ta değil 10 Ocak'ta tekrar açılacak. Viyana ayrıca güvenlik önlemlerini de sıkılaştırdı: Şüpheli bir Omikron vakası durumunda tüm sınıfın 14 gün karantinada olması, evde tüm ailenin maske takması gerekecek.
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