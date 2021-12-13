Sokağa çıkma yasağı sona erdi: Artık neler yapabiliriz?

Ancak bazı eyaletler kendi düzenlemelerini oluşturdu. Yukarı Avusturya’da sokağa çıkma yasağı 17 Aralık Cuma gününe kadar sürecek. Gece gastronomisi ve après-ski barları ülke çapında kapalı kalacak. Kapsamlı FFP2 takma zorunluluğu da devam edecek. Aşılananlar ve iyileşenler için yapabilecek birçok şey olacak.

Lokantada yemek yemek

Restoranlar tekrar müşterilerini ağırlayabilecek: En geç 23:00’e kadar açık olabilecekler, 2G kuralı ve kayıt zorunluluğu olacak. Müşteriler masada yiyebilecek, bar servisi yasak olacak. Maske zorunluluğu: 14 yaşından büyük herkesin FFP2 maskesi takması gerekmektedir, 6-14 yaş arası veya hamile kadınlar için ağız ve burunu kapatan maskeler yeterlidir. Maskeler sadece masada oturulurken çıkarılabilir.

Burgenland ve Tirol'de gastronomi 12 Aralık gibi erken bir tarihte açılıyor. Aynı şekilde Vorarlberg'de de, ancak orada daha katı kurallar altında: Ländle'da masa başına en fazla on kişi oturabilecek. Bu kısıtlama ülke çapında sadece burada olacak.

Tirol ve Vorarlberg‘deki kayak alanlarında, gastronomi kulübeleri bugün yeniden açılıyor. Aşağı ve Yukarı Avusturya, Salzburg, Kärnten ve Steiermark'da gastronomi 17 Aralık Cuma günü, Viyana’da ise 20 Aralık'ta açılacak.

Alışveriş yapmak

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte kapanmak zorunda kalan tüm perakende satış yerleri Pazartesi günü ile birlikte yeniden açılıyor; Yukarı Avusturya’da ise bu 17 Aralık'ta gerçekleşecek. Ancak bu alanda da şu geçerlidir: sadece aşılanmış veya iyileşmiş olanların bu alanlarda alışveriş yapması mümkün olacak. İstisnai olarak, bu alışveriş alanlarının 19 Aralık Pazar günü de açık olmasına izin verilecek.