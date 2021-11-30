Mağazalar Noel'den önceki Pazar günü ilk kez açık olacak
Düzenleme şu anda kilit altında açılmasına izin verilen süpermarketler ve eczaneler için de geçerli değil.
Düzenleme yalnızca karantinadan etkilenen sektörler için geçerli - süpermarketler ve eczaneler bu nedenle 19 Aralık'ta kapali olacak. Ticari çalışanlar için yüzde 100 ek ücret ve yedek dinlenme günü olacak. Buna Sosyal ortaklar 19 Aralık Pazar günü için anlaştılar. Ön koşul pandemi durumunun bir açılmaya izin vermesidir. Düzenleme şu anda kilit altında açılmasına izin verilen süpermarketler ve eczaneler için de geçerli değil. Moda perakendecileri, elektronik mağazaları, oyuncak mağazaları ve mobilya ve kitapçıların faydalanması bekleniyor.
Sendika, 'Tek seferlik açma seçeneği yalnızca karantina döneminde kapatılan şubeleri etkiler' açıklamasında bulundu. Ticari başkan Rainer Trefelik, 'Bu özel çözümle Avusturya ticaretinin ekonomik zararını sınırlamak mümkün olabilir' diyor. İstisnai Pazar mağaza açılış saatlerinin genel olarak serbestleştirilmesi için bir kapı açıcı olarak tasarlanmamıştır. '19 Aralık için olası bir istisna dışında Pazar günü işlem açmaya kesinlikle red ediyoruz, 'GPA birliğinin ticaret sektörü başkanı Martin Müllauer belirti.
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