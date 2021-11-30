Mağazalar Noel'den önceki Pazar günü ilk kez açık olacak

Düzenleme yalnızca karantinadan etkilenen sektörler için geçerli - süpermarketler ve eczaneler bu nedenle 19 Aralık'ta kapali olacak. Ticari çalışanlar için yüzde 100 ek ücret ve yedek dinlenme günü olacak. Buna Sosyal ortaklar 19 Aralık Pazar günü için anlaştılar. Ön koşul pandemi durumunun bir açılmaya izin vermesidir. Düzenleme şu anda kilit altında açılmasına izin verilen süpermarketler ve eczaneler için de geçerli değil. Moda perakendecileri, elektronik mağazaları, oyuncak mağazaları ve mobilya ve kitapçıların faydalanması bekleniyor.