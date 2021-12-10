Korona: 14 yaşından büyük herkese zorunlu aşı

Perşembe günü hükümet, Şubat 2022'den itibaren Avusturya'da planlanan zorunlu korona aşısının ayrıntılarını sundu. Avusturya'da yaşayan 14 yaş ve üzerindeki tüm kişiler için aşı zorunluluğu geçerli olacaktır. İstisnalar, hamile kadınlar ve sağlık nedenleriyle aşı olamayan kişilerdir. Aşı olamayan herkesin doktor sertifikasına ihtiyacı vardır.

Her 3 ayda bir sözde 'aşılama tarihleri' olacak. Zorunlu aşıya tabi olan tüm kişilerin aşı olmaları zorunludur. Veya aşı kaydına bir istisna nedeni girmiş olmalıdırlar. Buna uymayanlar 3.600 avroya kadar para cezası ödemek zorunda kalacak. İlk aşı tarihi 15 Mart.