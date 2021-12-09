Hangi eyaletlerde her yer açılıyor ve hangilerinde kapanma devam ediyor?

Burgenland, Tirol ve Vorarlberg'de gastronomi alanı ve oteller için daha fazla özgürlük olacak. Burada, belirtilen alanlar Pazar gününden itibaren açık olacak. Gece mekanları kapalı kalacak. Ayrıca yeme ve içme mekanları en geç saat 23:00'e kadar açık olabilecek.

Toplam sekiz eyalette kurallar belli, yalnız Kärnten’de hala belirsizlik mevcut. Kärnten Valisi Peter Kaiser (SPÖ), Perşembe günü saat 14:15'te düzenlenecek olan basın toplantısında ülkenin güneyinde işlerin nasıl ilerleyeceğini bildirecek. Karar öncesinde, koordinasyon kurulunun uzmanlarla yapacağı görüşmelerin yer alacağı bildirildi.

Asgari düzenlemeler

Ülke çapında bir "asgari düzenleme", eyaletlerin, sokağa çıkma yasağının sona ermesinden sonra aşılı ve iyileşmiş insanlar için gece mekanları hariç tüm alanları (ticaret, kuaförler, gastronomi, turizm, kültür, spor gibi hizmet sağlayıcılar) yeniden açmasına izin veriyor - ancak koruyucu önlemlerle. Bu alanlara sadece 2G ile - yani aşılanmış veya iyileşmiş olduğunun kanıtı ile - girilebilecek. Aşılanmamış olanlara sokağa çıkma yasağı devam edecek. Kapsamlı bir FFP2 maskesi takma zorunluluğu da olacak.