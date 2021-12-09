Hangi eyaletlerde her yer açılıyor ve hangilerinde kapanma devam ediyor?
Uç eyalette her yer açılacak, beş eyalet bu konuda biraz daha bekleyecek, bir eyalet ise kararı perşembe günü verecek
Bölgesel, bölgesel, bölgesel: Çarşamba günü Başbakanlık'ta dördüncü kapanmanın sona ermesiyle ilgili yapılan Korona zirvesinden sonra slogan bu. Önceden duyurulduğu gibi, aşılı ve iyileşenler için sokağa çıkma yasağı 12 Aralık'ta sona eriyor. Fakat tam olarak nasıl sona ereceği yaşadığınız eyalete bağlı olarak farklılık gösterecek. Çünkü hükümet tarafından yalnızca asgari standartlar belirlenmiştir; eyaletler duruma göre daha katı kurallarla ilerleyebilecekr. Ve böyle de yapacaklar.
Niederösterreich, Salzburg ve Steiermark’ta gastronomi ve konaklama işletmeleri kapılarını 17 Aralık itibariyle açabilecek. Aynı gün - uzun zamandır duyurulduğu gibi – Yukarı Avusturya da kapanmaya son verecek.
Viyana'da nasıl bir yol izleneceği Salı gününden beri belli: Gastronomi burada 20 Aralık'a kadar kapalı kalacak.
Burgenland, Tirol ve Vorarlberg'de gastronomi alanı ve oteller için daha fazla özgürlük olacak. Burada, belirtilen alanlar Pazar gününden itibaren açık olacak. Gece mekanları kapalı kalacak. Ayrıca yeme ve içme mekanları en geç saat 23:00'e kadar açık olabilecek.
Toplam sekiz eyalette kurallar belli, yalnız Kärnten’de hala belirsizlik mevcut. Kärnten Valisi Peter Kaiser (SPÖ), Perşembe günü saat 14:15'te düzenlenecek olan basın toplantısında ülkenin güneyinde işlerin nasıl ilerleyeceğini bildirecek. Karar öncesinde, koordinasyon kurulunun uzmanlarla yapacağı görüşmelerin yer alacağı bildirildi.
Asgari düzenlemeler
Ülke çapında bir "asgari düzenleme", eyaletlerin, sokağa çıkma yasağının sona ermesinden sonra aşılı ve iyileşmiş insanlar için gece mekanları hariç tüm alanları (ticaret, kuaförler, gastronomi, turizm, kültür, spor gibi hizmet sağlayıcılar) yeniden açmasına izin veriyor - ancak koruyucu önlemlerle. Bu alanlara sadece 2G ile - yani aşılanmış veya iyileşmiş olduğunun kanıtı ile - girilebilecek. Aşılanmamış olanlara sokağa çıkma yasağı devam edecek. Kapsamlı bir FFP2 maskesi takma zorunluluğu da olacak.
Ticaret alanları ve temaslı hizmet sağlayıcılar Pazartesi gününden itibaren kapılarını açabilecek. Kültür alanları, atanmış koltuklar olması koşuluyla 1.000 kişiye kadar konuk ağırlayabilecek. Kapalı odalarda FFP2 maskesi takmak da gerekecek. Spor alanları (hem iç hem de dış mekanlarda) 2G kanıtı ile kullanılabilecek, FFP2 maske şartı spor yaparken geçerli olmayacak. Bu, diğer spor alanlarının yanı sıra fitness stüdyolarını da kapsayacak. Gece mekanları ve apres-ski barları kapalı kalmaya devam edecek.
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