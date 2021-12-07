Viyana da gastronomi ve oteller 20 Aralık'ta açıliyor

Her zamanki gibi, Belediye Başkanı Michael Ludwig önceden uzmanlara danıştı. Viyana da 13 Aralık'ta aşılı kişilere yönelik karantinayı sona erdirecek, ancak bu 'sıkı koşullar altında kademeli bir açılış' olacak. Ludwig, özellikle ticaret, kültür ve sporun 'özel kısıtlamalar altında' faaliyetlerine devam etmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi. Spor tesislerine farklı davranılmalıdır: Dışarıda pek çok şey mümkün olacak, ancak yalnızca doğrudan fiziksel temasın olmadığı iç mekanlarda. Salonda takım sporları bu nedenle yine de mümkün olmayacaktır. Gece gastronomi kapalı kalacak.

Gastronomi ve oteller bir hafta daha kapalı kalacak, yani 20 Aralık'ta açılacak. 2G kuralı bu alanlar için geçerli olacak, ancak 2G-Plus değil - yani aşılanmış ve iyileşmiş, ek bir PCR testi gerekli değil. Ayrıca, Ludwig, 'çok fazla hareketin mümkün olmamasını sağlamak için' restoranlarda oturmanın zorunlu olacağını söyledi. Gece gastronomi için slogan hâlâ: lütfen bekleyin.