Corona-Chaos bei WM geht weiter: Nächster Darts-Star positiv getestet

Die große Darts-Party in London droht zu einem Corona-Fiasko zu werden. Wie die Professional Darts Cooperation (PDC) am Mittwoch mitteilte wurde der Engländer Dave Chisnall vor dem Spiel gegen seinen Landsmann Luke Humphries positiv getestet und musste die WM vorzeitig beenden. Humphries rückte kampflos in das Achtelfinale vor.