Darts-Party trotz Corona: In London wird die Sport-Welt zur Scheibe

Es sind 96 Teilnehmer aus 30 Ländern am Start, so viele unterschiedliche Nationen gab es noch nie. 34 kommen aus England, zehn aus den Niederlanden, fünf aus Wales und je vier aus Australien, Deutschland und Schottland. Drei Österreicher gehen an den Start, mit Michael Rasztovits scheiterte ein Vierter nur knapp im Finale eines Qualifikationsturniers.