PCR-Tests: Sieben Lehren aus einem Jahr „Alles gurgelt“

6. Menschen wollen aktiv etwas beitragen

„Das Gurgeln hat der Bevölkerung in einer Situation hoher Unsicherheit das Gefühl gegeben, selbst etwas kontrollieren zu können“, sagt Barbara Schober, Psychologie-Professorin an der Uni Wien. Es sei nachvollziehbar vermittelt worden, dass man als Einzelner etwas zur Pandemiebekämpfung beitragen und sich und seine Mitmenschen schützen kann. Das habe außerdem einen vertrauensbildenden Effekt gehabt, so Schober, weil die Menschen das Gefühl hatten, man „sei der Politik nicht egal.“

7. Unternehmen sind ein wichtiger Teil des Alltags

Auch die Wiener Betriebe waren stark in die Entwicklung eingebunden – auch abseits der Projektpartner. „Das Interesse der Unternehmen war bereits in der Pilotphase sehr hoch. Mehr als 5.500 Betriebe haben sich beteiligt“, sagt Walter Ruck, Präsident der stark involvierten Wirtschaftskammer Wien. Dort wurde das System getestet. Und in der Anfangsphase gab es in vielen Unternehmen Abgabestellen, da Mitarbeiter so keine zusätzlichen Wege machen mussten. Außerdem konnte so auch Einpendlern aus den umliegenden Bundesländern das Gurgeln ermöglicht werden.