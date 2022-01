"Alles gurgelt": Deutschland hofft auf "Wiener PCR-Wunder"

In Deutschland werden die PCR-Tests knapp. Seit dem Wochenende steht fest, dass die Tests rationiert werden sollen. Darum h√§uften sich in deutschen Medien zuletzt auch die Medienberichte √ľber das Wiener "Alles gurgelt"-Modell. Allein in Wien w√ľrde man pro Woche so viele Tests auswerten wie in ganz Deutschland, hie√ü es in Berichten von ZDF bis zur S√ľddeutschen Zeitung.

Die erst im Vorjahr gegr√ľndete Firma Lead Horizon rund um Virologe Christoph Steininger, die auch federf√ľhrender Partner bei "Alles gurgelt" ist, nutzt nun die Gunst der Stunde. Laut Spiegel will das Unternehmen nun auch den deutschen Markt erobern. Man k√∂nne "weitere substanzielle Kapazit√§ten innerhalb weniger Wochen aufbauen", sagte Angela Hengsberger, Leiterin Gesch√§ftsentwicklung bei Lead Horizon zum Spiegel. Der Zeitpunkt f√ľr einen Markteintritt sei gut: "In Deutschland gibt es augenscheinlich gro√üen Bedarf nach PCR-Tests."

In Wien wird auch ausgebaut

Auch in Wien wird derzeit ausgebaut: Die Wiener Labore von Lead Horizons Partner erh√∂ht die Testkapazit√§ten. Am Freitag wurden zwei zus√§tzliche Pavillons f√ľr Labor und Logistik auf dem Areal der Klinik Penzing er√∂ffnet. Damit k√∂nnen t√§glich 800.000 Tests analysiert werden, um f√ľr den Bedarf bei der stark ansteckenden Variante Omikron ger√ľstet zu sein. Damit sind nun 800.000 PCR-Tests pro Tag m√∂glich.

Beim Corona-Testen l√§sst √Ėsterreich √ľbrigens alle anderen EU-Staaten klar hinter sich - wohl mit ein Grund, warum der Spiegel seinen Bericht mit dieser Frage beginnt: "Kann das Wiener PCR-Wunder auch in Deutschland gelingen?".