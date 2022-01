Gurgeltest-Kapazitäten werden in Wien weiter ausgebaut

Die Laboranbieter Lifebrain, der vor allem in Wien die "Alles gurgelt!"-PCR-Tests durchführt, baut in der Bundeshauptstadt seine Corona-Testkapazitäten weiter aus. Am Freitag wurden zwei zusätzliche Pavillons für Labor und Logistik auf dem Areal der Klinik Penzing eröffnet. Damit können täglich 800.000 Tests analysiert werden, um für den Bedarf bei der stark ansteckenden Variante Omikron gerüstet zu sein.

Anfang Dezember hat der Umbau im ehemaligen Otto-Wagner-Spital begonnen. Die Pavillons 9 und 15 wurden generalsaniert und in ein Hightech Labor- und Logistikbetrieb umgebaut. Dazu musste die Infrastruktur generalüberholt werden. Rund 237 Kilometer Datenleitungen und 182 Kilometer Stromkabel wurden verlegt, eine eigene 800 Kilovoltampere Trafostation samt 700 Kilovoltampere Notstromaggregat wurden durch die Wiener Netze installiert und die für den Laborbetrieb notwendige hygienisch reine, keimfreie Atmosphäre geschaffen, gab Lifebrain in einer Aussendung bekannt.

In Pavillon 15, dem nun zweiten Lifebrain-Labor-Pavillon, wurden 55 neue Pipettierroboter und 84 PCR-Analysegeräte eingebaut. Ein Testbetrieb läuft dort seit Ende Dezember. In Pavillon 9, der mit Ende Jänner fertiggestellt wird, ist ein weiteres Logistikzentrum untergebracht. Die Räumlichkeiten wurden für die möglichst rasche und effiziente Vorbereitung der eingelangten Proben zur Analyse - das heißt Auspacken, Sichtprüfung, Scannen, Registrierung, thermische Inaktivierung - umgebaut.

Mehr als 500 neue Mitarbeiter

Zusätzlich wurden in den vergangenen zwei Monaten mehr als 500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt und eingeschult. Somit sind aktuell insgesamt knapp 1.700 Beschäftigte aus 54 Nationen bei Lifebrain. In den nächsten Wochen werden 250 weitere eingestellt.

Die zusätzlichen Kapazitäten decken laut dem Unternehmen seit Montag die Gurgeltests an den Wiener Volks- und Sonderschulen ab. Auch die Ausweitung des Wiener "Alles gurgelt!"-Programms sowie Testprogramme für andere Bundesländer - etwa die PCR-Teststraßen in Salzburg, Apotheken in Niederösterreich, "Alles gurgelt!" für Unternehmen in Oberösterreich - sind damit abgedeckt.

"Bereits früh im Jahr 2020 hat sich die Bundeshauptstadt Wien dazu entschlossen, eine offensive PCR-Teststrategie zu fahren. So können wir positive Fälle frühzeitig aus dem Infektionsgeschehen nehmen, noch bevor es zu größeren Clusterbildungen kommt und nur so schaffen wir ein breites und präzises Virusvariantenmonitoring", sagte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) anlässlich der Eröffnung. "Nirgendwo auf der Welt kommen Bürgerinnen und Bürger so schnell und so einfach zu einem PCR-Test wie in Wien." In der Bundeshauptstadt würden in etwa so viele PCR-Tests durchgeführt werden wie in ganz Deutschland, so Hacker.