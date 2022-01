Was das Hotspot-Bundesland Salzburg über die Omikron-Welle verrät

Belagszahlen

Von den aktuell 14 Covid-Intensivpatienten in Salzburg seien alle noch mit der Delta-Variante infiziert. "Die ersten Patienten sind erst nächste Woche auf den Intensivstationen zu erwarten", erklärte Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik.

In den Normalstationen könnten laut Prognose wieder ähnliche hohe Belagszahlen wie in der Delta-Welle erreicht werden. In den Intensivstationen wird das allerdings nicht erwartet. Hier war die Lage in Salzburg in der letzten Welle ja derart dramatisch, dass bereits Triage-Teams gebildet wurden. "Ich glaube, dass wir in Wirklichkeit gut rüberkommen werden", lautet Haslauers Fazit. Er sieht aber drei grundsätzliche Herausforderungen.

Herausforderungen

Das sei einerseits die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems. Andererseits müsse trotz der großen Zahl an Infektionen, die Arbeitsfähigkeit des Landes - insbesondere in der kritischen Infrastruktur - aufrecht erhalten bleiben. Und zudem gelte es, einen Lockdown zu vermeiden.

Hier zeigt sich Haslauer optimistisch: "Ich habe die berechtigte Hoffnung, dass wir ohne Lockdown durchkommen." Eine Garantie dafür könne aber kein Mensch abgeben.

Kollaps

Wieder am Zusammenbrechen ist aufgrund der hohen Fallzahlen allerdings das Contact Tracing: Seit Donnerstag werden in Salzburg wieder nur positiv Getestete per Bescheid abgesondert. Das PCR-Gurgel-System wird voraussichtlich Ende kommender Woche an die Grenze der Belastbarkeit kommen.

