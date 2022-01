Corona-Hotspots: In diesen Bezirken ist die Inzidenz am höchsten

1.007,70 - die hohen Neuinfektionszahlen der vergangenen Tage haben auch die 7-Tage-Inzidenz in Österreich wieder in die Höhe getrieben. Zuletzt gab es Ende November eine Inzidenz über 1.000.

Omikron trifft Österreich mit voller härte und erst am heutigen Freitag wurden über 16.000 Neuinfektionen registriert. Am Mittwoch gab es den bisherigen Höchststand innerhalb von 24 Stunden mit 17.006.

Und geht es nach Simulationsforschern und dem Covid-Prognosekonsortium, so dürfte das noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Bei den Experten rechnet man kommende Woche mit 30.000 Neuinfektionen.

Und während die 7-Tage-Inzidenz in Österreich noch "nur" bei rund 1.000 liegt, so ist sie in manchen Bezirken deutlich höher. Aktueller Spitzenreiter ist Sankt Johann im Pongau. Der Salzburger Bezirk hat derzeit eine 7-Tage-Inzidenz von 3.570,38. Dahinter folgen die Bezirke Kitzbühel (3.410,85), Landeck (2.922,47), Tamsweg (2.544,99) und der letzte mit einer 2.000er-Inzidenz, der Bezirk Hallein (2.139,63).