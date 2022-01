Lanz über Wiener Gurgeltests: "Also PCR für Fortgeschrittene"

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

In Deutschland blickt man derzeit staunend nach Österreich. Erstens wegen der nun beschlossenen Impfpflicht, und zweitens aufgrund der hohen PCR-Testkapazitäten in Wien. Am Dienstag war das auch bei „Markus Lanz“ Thema, somit kann man davon sprechen, dass jetzt richtig offiziell darüber diskutiert wird.

Zunächst ging es in der, so Markus Lanz, "picke-packe vollen" ZDF-Talkshow noch um den CDU-Chef der Woche, den frisch gekürten Friedrich Merz. Ob denn der auch den CDU-Fraktionsvorsitz übernehmen sollte, dazu tauschten einander Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, und die Journalistin Cerstin Gammelin aus.

„Das wird ein Spaß“, schloss Lanz diesen Diskussionsteil ab. „Jetzt aber zu den ernsthaften, wirklich wichtigen Dingen …“

„P … C … R.“

PCR-Tests werden knapp

Deutschland gehen die PCR-Tests aus, habe Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kürzlich verkündet, natürlich bei Lanz.

Der grüne Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer sah „ein hausgemachtes, typisch deutsches Problem“. Nur Fachärzte für Labormedizin dürften PCR-Tests durchführen, obwohl auch Humangenetiker oder Veterinärmediziner mit der Technologie umgehen könnten. Das sei eine „zünftisch-ständische Organisation“ wie aus dem 18. Jahrhundert, polemisierte Palmer.

Gammelin sah sich an die Diskussion um die Impfung durch Apotheker erinnert. „Anstatt alle, die es können, das auch machen zu lassen, wird sich wieder hinter Qualitätsstandards versteckt“, sagte sie.

Der Virologe Hendrik Streeck, nach Lauterbach Lanzens liebster Pandemieerklärer, gibt Palmer zum Teil recht. Das Hauptproblem sieht er aber in der Beschaffung von Reagenzien und des benötigten Plastikmaterials.

Ministerpräsident Günther bestätigt, dass die PCR-Tests knapper werden, und die Labors in Schleswig-Holstein mittlerweile am Limit arbeiten. Die bisherige Strategie sei aber eben auf Schnelltests ausgerichtet gewesen, diese würden ebenfalls „hohe Zuverlässigkeit“ bieten.

Gammelin fragt sich hingegen, warum noch immer dieselben Schnelltests in Gebrauch sind. Während Wien so viele PCR-Tests durchführe. Die Journalistin: „Warum geht das in Wien und nicht in Deutschland?“

Streeck: PCR nur bei Symptomen sinnvoll

Streeck meinte, ein Umstieg auf Gurgeltests sei möglich, die Umsetzung wäre "nicht so das Problem“. Die andere Frage sei: „Wollen wir das?“

„Anlassloses Testen kann auch Probleme bringen“, erklärt der Bonner Virologe. PCR könne noch Wochen später anschlagen, weil sich noch immer mRNA im Rachenraum befinden, obwohl man längst nicht mehr infektiös sei.

„Der Schnelltest kann schon mal eine Infektion übersehen. Aber man findet sehr gut den infektiösen Zeitpunkt, vor allem wenn man es häufig macht“, sagt Streeck. „Beim Abfall der Viruslast ist es auch relativ zuverlässig, dass dieser Antigentest nicht mehr anschlägt.“

Er kommt zu dem Schluss, dass „der Antigentest eigentlich besser ist, wenngleich er schlechter in der Sensitivität ist.“ PCR sei beim Auftreten von Symptomen "als Ausschlusstest natürlich wichtig".

PCR-Test nur bei Symptomen: Aus österreichischer Sicht fühlt man sich bei diesen Aussagen noch an die Anfangszeit der Pandemie erinnert.

Daher nun Auftritt Corinna Milborn. Die Puls4-Infochefin war zugeschaltet.

Lanz sagte zur Einleitung: "In Wien wird an einem Tag doppelt soviel getestet wie in ganz Deutschland. Wieviel kostet das und wie funktioniert das?“

Wie es in Wien läuft

Milborn erklärte das, was man hierzulande natürlich schon weiß. Wien führe im Schnitt 300.000 Tests pro Tag durch. „In Österreich hat man schon früh auf PCR-Tests gesetzt, vor allem in Wien. Die Kapazitäten wurden auch früher ausgebaut.“

Dann widerlegte sie im Vorbeigehen die Zweifel von Streeck. „Dass der PCR-Test noch länger anschlägt, ist kein Problem. Sollte man positiv sein, wird der CT-Wert mit ausgeworfen. Wenn der CT-Wert unter 30 ist, kann man sich wieder frei bewegen und wieder arbeiten gehen.“

Lanz, anerkennend: „Also PCR für Fortgeschrittene …“

Milborn fügte noch an, dass in Wien auch auf die Virusvariante geprüft werde.