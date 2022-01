Corona-Debatten auf ORF und ServusTV: Lieber fad als Einstiegsdroge

Reichelt wies in einer seltsam langen Interviewstrecke im Mittelteil der Debatte den Vorwurf des Machtmissbrauchs gegenüber Frauen als "perfiden, erfundenen Quatsch" zurück. "Ich glaube tatsächlich, dass ich dazu beigetragen habe, an ganz vielen Positionen Frauenkarrieren bei Axel Springer und 'Bild' zu ermöglichen, die vorher leider nicht möglich waren", behauptete Reichelt.

Dies hat im Laufe der Affäre eigentlich niemand bestritten.

Linke Agitation

Die Entscheidung für seinen Rauswurf sei "in einem furchterregenden Klima" getroffen worden. "Ich glaube durchaus, dass es ein politisches Klima gibt, in dem man dankbar dafür ist, dass kritische Stimmen verstummen", sagte Reichelt. Er ortete die Außerkraftsetzung der Unschuldsvermutung als "beliebtes Instrument linker Agitation“.

Man beachte die Parallelität zur Argumentationslinie Wegscheiders. Der Servus-Chef hatte sich davor noch über den Beruf „Faktenchecker“ lustig gemacht, Reichelt griff einen solchen gleich direkt an.

David Schraven, Gründer der deutschen Faktencheck- und Rechercheplattform Correctiv, hatte Anfang Dezember auf Twitter einen Wechsel Reichelts zu ServusTV in den Raum gestellt. Der Ex-Bild-Chefredakteur spottete: "Der liegt abends auf der Couch und schreibt, was ihm einfällt, was aber eine frei erfundene Behauptung ist.“

Reichelt arbeitet nun an einer neuen Plattform. Er möchte künftig "Journalismus, wie er sein sollte, der nach den Fakten sucht und sagt, was ist" machen. Das sei zu einer "Marktlücke" geworden. Dieser angeblichen Lücke widmen sich seit Jahren Mateschitz-Portale wie Addendum (Slogan: „Das, was fehlt“) oder aktuell Der Pragmaticus. Ob Reichelt in irgendeiner Form mit seinem geplanten Portal in der Mateschitz-Medienwelt andockt? Nach diesem Auftritt ist es sicher nicht unwahrscheinlicher geworden.

Hitzige Diskussion

Ja, diskutiert wurde auch noch - und das ziemlich hitzig. Leider ohne die souveräne Journalismus-Doyenne Anneliese Rohrer, die sich wegen Erkrankung entschuldigt hatte.

Ex-Bild-Macher Reichelt vergaß nicht auf die Trigger-Worte „Cancel Culture" und "Woke-Wahnsinn“. Er vertrat die These, dass Omikron kein „überragendes Übel“ darstelle, welches die Einführung einer Impfpflicht rechtfertige. Er bezeichnete es als „einen der spannendsten politischen Trends, der aus dieser Corona-Krise hervorgehen wird: Dass manche Menschen die natürlich nutzen wollen, um unsere Gesellschaften fundamental umzubauen.“

Das geht verdächtig nahe in Richtung „Plandemie“-Vorstellungen. Zudem war mit Julia Neigel eine Diskutantin zu Gast, die lediglich als Sängerin vorgestellt wurde. Was sie ansonsten zur Verbreitung von angeblichen Fakten zur Corona-Krise qualifiziert, wurde nicht erklärt. So bleibt der Eindruck übrig, dass eine Nähe zur Ausrichtung von ServusTV schon ausreicht, um eingeladen zu werden. Sie kritisierte, "dass die Presse weniger ihren journalistischen Kodex gelebt hat als einen Haltungs- und Meinungsjournalismus.“

Datenverdrehung

Augenfällig ist, dass gerade jene, die „Meinungsjournalismus“ unterstellen, selbst ihre Faktenbasis bevorzugt auf Meinung aufbauen. Neigel vertrat zum Teil haarsträubende Thesen ohne Quellenangabe ("man munkelt").

Dem trat in der Runde vor allem der Mathematiker Peter Markovich entgegen. Er widersprach zum Beispiel Reichelts Behauptung, wonach "niemand" an Omikron sterbe. "Natürlich sterben Menschen an Omikron", so Markowich und attestierte dem Ex-Bild-Chefredakteur "massive Datenverdrehung“.

Markovich ließ sich immer wieder in aussichtslose Scharmützel von Aussage gegen Aussage verwickeln. Streckenweise konnte man der Diskussion nicht mehr folgen, manche Frage blieb deshalb auch unbeantwortet. Diskussionsleiterin Prähauser trug wenig zur Klärung bei, diskutierte teilweise lieber selbst mit („Das ist keine Verschwörungstheorie …“).

Hort des Friedens

Die ORF-Diskussionen sind im Vergleich dazu das andere Extrem. Seit Beginn der Pandemie ist „Im Zentrum“ nachgerade ein Hort des Friedens. Die eingeladenen Expertinnen und Experten stellen ihre Erkenntnisse und Beobachtungen zu Corona nacheinander vor, es wird kaum etwas in Frage gestellt und fast nie jemand attackiert.