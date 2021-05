Ein Buch mit ganz einfachen Thesen habe dann „als Bauernfänger“ gedient, erzählt Gerald. Er sei von einem Bekannten mit der Frage konfrontiert worden: „Was ist, wenn alles nicht so ist wie du glaubst?“

„In dieser Situation hat mir die einfache Wahrheit geholfen“, sagt Gerald.

Erst Jahre später habe er erkannt, dass verschiedene Theorien, denen er glaubte, einander widersprechen. Er sei selbst "auf zwei, drei Dinge draufgekommen", andere Leute hätten dann Nadelstiche gesetzt, mit viel Einfühlungsvermögen. Das habe die Keimzellen gesetzt, um zu sehen: „Ich bin ein bisschen auf dem Holzweg.“

Viele suchen nach Erklärungen

Aber es gibt nicht nur Gerald, der vernunftbegabt genug war, um sich selbst eines Besseren zu belehren. Es gibt auch nicht nur jene Besessene, die nie aus den Verschwörungserzählungen herausfinden. Es gibt auch den Taxifahrer, der Gerald auf dem Weg zum ORF-Zentrum von der „Plandemie“ erzählt. Corona sei gelenkt, alles nur geplant, habe ihm der Taxler gesagt.

Brodnig zitiert eine Studie: „Ungefähr die Hälfte der Amerikaner glaubt an zumindest eine Verschwörungstheorie.“

Es gibt also viele, die nach Erklärungen suchen. Zurzeit gebe es auch viele, die eine Sehnsucht danach empfinden, dass aufgesperrt wird, meint Brodnig. Daher habe die Schauspieleraktion #allesdichtmachen einen Nerv getroffen. Das sei pauschal gesehen sehr zynisch rübergekommen, die Gefährlichkeit des Virus sei zu wenig beachtet worden. Brodnig hatte „das Gefühl, dass manche auch für eine Differenzierung in der Diskussion rund um das Coronavirus eintreten wollten, aber gerade diese Differenzierung ist in den Videos nicht rübergekommen.“ Es sei nur angekommen: „Es is alles wurscht." Dabei sei es gerade in dieser Phase der Pandemie wichtig, noch aufpassen, meint Brodnig. Dieser Gegensatz habe ihrer Meinung nach für die große Empörung gesorgt.