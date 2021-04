Internet-Fakes: "Nur kurz das Großhirn dazwischenschalten"

Vor den Fernsehgeräten würden durchaus heiße Diskussionen entbrennen, weiß Schreiner aus Rückmeldungen, es werde generationsübergreifend mitgetippt. „Es gibt viele, die dann beschämt feststellen, dass ihre Zwölfjährigen eine deutlich bessere Medienkompetenz zu haben scheinen als sie selber, weil sie beim Tippspiel am heimischen Sofa gleich unbezwingbar sind wie beim Memory“, sagt der 31-Jährige.

Diese breit gestreute Zielgruppe beschert der Freitagabendsendung beachtliche Einschaltquoten. Bisher wurden zwei Staffeln produziert (nächste Sendung am 14. Mai um 21.20 Uhr in ORF 1), eine dritte ist gerade in Arbeit.

Teflonpfannen und Männergrippe

Welche Fragestellungen am meisten emotionalisieren? „Zum Beispiel, ob man zerkratzte Teflonpfannen wiederverwenden darf“, sagt Schreiner. Mit Abstand am meisten Rückmeldungen habe aber die Klärung der Frage gebracht, ob es die „Männergrippe“ tatsächlich gibt, „darunter waren viele Herren, die sich in ihrem wochenlangen Leiden bestätigt fühlten.“

Die Corona-Pandemie habe die Art der vom Publikum eingesendeten Beispiele aber deutlich verändert, erzählt Schreiner. Zum Teil sind Whatsapp-Kettenbriefe dabei, von der Sorte „ZWIEBEL tötet alle BAKTERIEN auch den CORONA“.