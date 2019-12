"Fakt oder Fake": Neue Rate-Show mit Clemens Maria Schreiner

Belehrend will das Format dabei auf keinen Fall sein, so Schreiner: „Es soll nicht die große Zeigefinger-Show werden. Deswegen versuchen wir auch, das Ganze lustig und charmant aufzubereiten.“ Auch Schreiner sei in der Vorbereitung der einen oder anderen unwahren Behauptung aufgesessen. „Ich hätte gedacht, dass ich als medien- und politikaffiner Mensch schon einiges von dem kenne, was so in der Gegend herumfliegt. Es gibt aber immer wieder Fälle, bei denen man sich auf den ersten Blick irrt“, gibt der Moderator zu.