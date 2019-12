ServusTV und ORF1 starten neue Quiz-Runde mit Eigenentwicklungen

ORF-Sport-Reporter Oliver Polzer geht seinen Ausflug in die Welt der Unterhaltung recht entspannt an: „Es ist zwar nicht meine Aufgabe, für Quoten zu sorgen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es nicht gut funktioniert.“ Die Rede ist vom neuen Quiz „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ (18.20), mit der die Quote von ORF1 im Vorabend belebt werden soll.

Die Sendungsidee stammt vom früheren Show-Entwickler („Starmania“) und Drehbuch-Autor Mischa Zickler („Walking on Sunshine“). Nach Jahren in der Schublade zog er „Q1“ nun wie ein As aus dem Ärmel. Das Quiz weist dabei eine Besonderheit auf: Es gibt keine Fragen – auch kaum zu privaten Dingen–, gerätselt wird von den Zweierteams trotzdem.