So war #allesdichtmachen eigentlich geplant: "Dann schweigen wir"

Wer eine Online-Aktion startet, hofft auf Reaktionen. Die Macher von #allesdichtmachen jedoch haben ganz offensichtlich nicht mit jener brutalen Kritik gerechnet, die sie geerntet haben: "Kann sein, dass dann irgendwer Shitstorm machen will – aber warum genau? Wir sind doch einfach nur dafür. Jegliche Kritik läuft an uns ab wie Wasser am Lotusblatt", heißt es laut Der Spiegel in dem Schriftverkehr, der der Aktion vorausgegangen war.

Vier Dutzend bekannte Schauspieler haben bei #allesdichtmachen Videos veröffentlicht, in denen sie die Anti-Pandemiemaßnahmen der Regierungen überspitzt befürworten.