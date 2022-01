Er sollte auch erklären, was Putin mit seinem Truppenaufmarsch bezwecken will. Und Joffe, der auch Professor für internationale Politik an der Johns Hopkins Universität ist, dozierte: „Ich glaube, das ist ziemlich einfach. Ich glaube nicht, dass er Krieg will, denn der beste Krieg ist der, den man nicht führen muss. Und er wird solange den Druck rauf und runter fahren, offensive Waffen näher heranführen, bis irgendjemand hier nachgibt.“ Er würde also gern in Putins Schuhen stecken, meinte Joffe.

Russland-Experte Gerhard Mangott von der Uni Innsbruck hielt dagegen: „Nun, natürlich ist die Gefahr einer militärischen Eskalation groß. Russland hat zentrale Forderungen gestellt. Der Westen hat erklärt, auf diese Kernforderungen nicht eingehen zu wollen. Und für diesen Fall hat Russland angedroht, eine militärisch-technische Antwort zu geben. Aber militärische Eskalation muss nicht eigentlich Krieg heißen.“

„Täuscher und Blender“

Dann folgte ein erstes verstecktes Foul von Mangott an Joffe: „Aber niemand weiß, was Putin tatsächlich möchte. All diese, die sagen, 'Das will er, das versucht er zu erreichen', das sind Täuscher und Blender. Wir wissen nicht, was er wirklich tun wird, und ich bin sogar so weit zu sagen, dass viele seiner engsten Vertrauten nicht wissen, was er wirklich vorhat.“