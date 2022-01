2014 hat Russland die ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim annektiert und damit für Empörung in Europa und den USA gesorgt. Im Osten des Landes kämpfen von Moskau unterstützte Rebellen gegen die prowestliche Regierung in Kiew. Und jetzt hat Wladimir Putin 100.000 Soldaten an die Grenze geschickt. Droht die Invasion der Ukraine. Sicherheitsexperte Walter Feichtinger schätzt für den daily Podcast die Lage ein: