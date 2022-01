Wie der Westen Russland von einer Invasion abhalten will

„Es war längst überfällig, dass die Möglichkeit einer militärischen Reaktion in Erwägung gezogen wird. Nicht im Sinne, in den Krieg zu ziehen, sondern die militärische NATO-Ostflanke zu verstärken“, sagt Gustav Gressel. Der Militärexperte am European Council on Foreign Relations (ECFR) zeigt sich gegenüber dem KURIER überzeugt: „Über die Androhung militärischer Gegenmaßnahmen erreicht man in Russland mehr Aufmerksamkeit als über die Ankündigung von Wirtschaftssanktionen.“

Bis zu 5.000 Soldaten könnten die USA demnächst in die NATO-Staaten Osteuropas schicken. Zusätzlich sollen Kriegsschiffe und Flugzeuge zu den Verbündeten in die drei baltischen Länder sowie nach Polen, Rumänien und Bulgarien beordert werden.

Wenn sich die Lage verschlechtere, hieß es von US-Militärseite in einem Bericht der New York Times, könne die Zahl der US-Truppen um das bis zu Zehnfache erhöht werden. Die NATO-Partner Dänemark, Frankreich, Spanien und die Niederlande ziehen ebenfalls mit: Kampfflugzeuge und Schiffe werden in die Ostsee und ins Schwarze Meer geschickt.