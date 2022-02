Treffpunkt für Corona-Gegner: Gemeinde mit Hilferuf an Innenminister

„Es ist für mich völlig inakzeptabel, dass hier antidemokratische und freiheitsfeindliche Elemente versuchen ein Vereinslokal für die Neonazi-Szene einzurichten“, so Dworak. Weil er in einem Interview Unverständnis über die regierungsfeindliche Haltung des griechischen Wirten geäußert hat, ist der Stadtchef zum Feindbild mutiert. Er wird aus dem Milieu öffentlich verbal angegriffen und verunglimpft.

Über 100 Personen

Bei einer der vielen Razzien in dem Lokal fand man vergangene Woche 107 Personen in der Gaststube vor, 61 davon ohne 2G-Nachweis. Ein lautstarker Gottfried Küssel wurde wegen aggressiven Verhaltens gegenüber den Polizisten angezeigt. „Die Bevölkerung ist zu Recht über dieses Treiben besorgt“, sagt Dworak. In dem Schreiben an Karner fordert er, „unverzüglich alle rechtsstaatlichen Mittel auszuschöpfen, um diesen besorgniserregenden Entwicklungen entschieden entgegen zu treten.“

In sozialen Medien wird Dworak regelmäßig von dem griechischen Wirten und Gefolgsleuten angegriffen. „Die Drohungen haben ein Ausmaß, das an strafrechtswidriges Verhalten grenzt und auch unsere Familienmitglieder betrifft“, so der Bürgermeister.