Gemeinsame Sammelaktion für die Ukraine in Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Von 12 bis 18 Uhr findet die gemeinsame Sammel- und Spendenaktion für Menschen in der Ukraine in der Pfarre Stein statt. Veranstalter sind die SJ Krems und SOS Balkanroute.

Spenden- und Sammelaktion

Gesammelt werden vor allem Hygieneartikel, Verbandsmaterial, Schlafsäcke, Decken, Jacken, Zelte, Isomatten, etc., die in der Ukraine dringend gebraucht werden, um in der Kälte draußen und auf der Flucht vom Krieg überleben zu können. Aber auch Schmerzmittel, Konserven, Kaffee, Tee, Nudeln, Einweg-Geschirr, warme Kleidung generell, Erste Hilfe Sets und Klopapier werden benötigt.

Auch Geldspenden für die Ukraine sind möglich. Unter dem Spendenkonto Volkshilfe Österreich, AT77 6000 0000 0174 0400 „Nothilfe Ukraine“, wird finanzielle Unterstützung entgegengenommen.