Schnitzel Drive In Krems übergab Spende für ukrainische Kinder

Franz und Horst Berger vom Schnitzel Drive In in Krems an der Gneixendorfer Kreuzung wollten nicht lange zögern. Deshalb spendete ihr Lokal 2.000 Euro an die ukrainischen Kinder.

Spende übergeben

Horst und Franz Berger übergaben die Spende gemeinsam mit Mitarbeiterin Adriana Urzica an den Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Krems Markus Pöschl. Pöschl wird die Spende an die ukrainischen Kinder weiterleiten.

Franz Berger wollte aufgrund der aktuellen Lage sofort etwas tun: „Dies ist nur eine kleiner Beitrag, aber wir wollten sofort helfen! Dies ist ganz wichtig für uns“, so Berger.