Neues Parkangebot in der Stadt Krems soll Pendler entlasten

Mit dem heutigen 1. März hat sich nicht nur die Parksituation in Wien mit der flächendeckenden Einführung des Parkpickerls verändert. Auch in Krems gibt es Neuerungen in der Parkordnung, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

Lösung für Pendler

Statt täglich einen neuen Parkschein lösen zu müssen, gibt es von nun an auch 7-Tages bzw. 30-Tages-Parkscheine für die grüne Dauerparkzone. "Die neuen Parkscheine sind für alle Autolenker interessant, die regelmäßig und häufig ihr Fahrzeug in der Grünen Zone abstellen, also in erster Linie für Berufstätige oder Studierende", erklärt die Stadt.