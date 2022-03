Parkpickerl gilt nun in ganz Wien: So läuft Tag eins

Bringt es freie Parkplätze? Oder allen voran verärgerte Autofahrer? Das ist die Frage, die sich bei jeder Ausweitung des Parkpickerls stellt. Und ganz besonders bei der heutigen: Mit Liesing, Floridsdorf, der Donaustadt, Hietzing und dem bisher noch nicht einbezogenen Teil von Simmering kommen immerhin sehr große Stadtteile zur Wiener Kurzparkzone hinzu.

Konkret Bedeutet die Ausweitung, dass man ab sofort in (fast) ganz Wien fürs Parken bezahlen muss: Anrainer mit dem Pickerl, alle anderen per Parkschein. Nur einige Straßenzüge, etwa in Industriegebieten, sind ausgenommen.

Erklärtes Ziel der Stadt ist, damit den Pendlerverkehr im Auto nach Wien zu reduzieren und mehr Menschen zum Umsteigen auf die Öffis zu bewegen. Im Fall von Silvia Koder, die der KURIER am Westbahnhof trifft, ist das aufgegangen. Sie fährt üblicherweise mit dem Auto bis zur Station Wolf an der Au in Hietzing und dann weiter in die Innenstadt. "Ich verliere jetzt 10 Minuten", sagt sie.