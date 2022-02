Ohne Fahrschein kein Parkplatz: ÖBB kontrolliert Parkdecks mit Kameras

Gut gefüllt, so präsentiert sich das Parkdeck beim Badener Bahnhof allmorgendlich. Doch dafür sorgt nicht nur der große Zuspruch, den die Fahrt in die Arbeit mit den Öffis genießt. Ein nicht so kleiner Teil der Nutzer fährt nicht Bahn – und stellt seinen fahrbaren Untersatz doch im Park-&-Ride-Deck ab.

Weil Parken dort, in Baden in fußläufiger Entfernung zur Innenstadt mit Fußgängerzone, nicht nur praktisch und überdacht, sondern auch gratis ist. Zuwachs erhielten die „Schwarzparker“ durch die jüngste Reform der Badener Parkordnung. Das ÖBB-Deck wurde zur kostenfreien Insel inmitten einer gebührenpflichtigen Park-Zone. Doch damit soll jetzt Schluss sein.

Kennzeichenerfassung gegen "Schwarzparker"

Und nicht nur in Baden. Wie die ÖBB dem KURIER auf Anfrage mitteilten, sind unter den ersten Standorten, die noch im Frühjahr mit einem Kontrollsystem ausgestattet werden sollen neben Baden auch die Parkdecks in Hollabrunn, Wiener Neustadt, Korneuburg und Klosterneuburg-Kierling.