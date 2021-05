Illegale Parkhausnutzer werden zur Kasse gebeten

Die frühere SPÖ-Bürgermeisterin Ursula Puchebner ließ sogar die Stadtpolizei in den Parketagen nach Dauerparkern Ausschau halten. Es machten auch Geschichten die Runde, dass Wohnungen in Bahnhofsnähe mit dem vermeintlichen kostenfreien Extra-Garagenplatz im Parkhaus angepriesen wurden.

Mit Argusaugen beobachtete Brandstetter schon die Pilotprojekte der ÖBB, die in Steyr oder Wels in Oberösterreich unternommen worden waren, aber nicht die gewünschten Erfolge brachten. Als nun der schrankenlose, über die Kennzeichenerfassung der Pendlerfahrzeuge aufgezogene Testbetrieb in St. Valentin als Lösung propagiert wurde, habe er bei Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) sofort die beiden Amstettener Parkhäuser mit den rund 1.000 Stellplätzen als Nachfolgeprojekte in Stellung gebracht, sagt Brandstetter.

Kameras scannen Öffi-Ticket

Bei dem neuen System werden die Kennzeichen der einfahrenden Pkw über eine Kamera sowohl bei der Einfahrt als auch bei der Ausfahrt registriert. Beim Ausfahren muss der Lenker einen gültigen Fahrschein scannen. Wer ohne Öffi-Ticket ausfährt, bekommt über ein Inkassobüro eine Tagesgebühr von 50 Euro vorgeschrieben.

In Amstetten hofft Brandstetter rasch mit dem Parkhaus Eggersdorferstraße (rund 300 Plätze) in die von Schleritzko bereits angekündigte Ausweitung des neuen P-&-R-Systems kommen zu können. Ein derzeit frei nutzbarer städtischer Parkplatz daneben wird zur Kurzparkzone umgewandelt, um für Kunden der Ordinationen und Wirte in dem Bereich verfügbar zu sein. Ziel sei es aber, so der Stadtvize, mittelfristig auch das zweite Parkdeck im Graben umzurüsten.