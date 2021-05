SPÖ warnt vor Flussbad und befürchtet „Öko-Katastrophe“

Gegenüber dem KURIER hatte ÖVP-Vizebürgermeister zuletzt aufgefordert jetzt einmal die neuen Ideen vom Planungsbüro ausarbeiten zu lassen. Das Ergebnis, dass in der ersten Bauphase von Schwarz-grün mit präliminierten Baukosten von 14 Millionen Euro umgesetzt werden soll, werde vorher mit der Bevölkerung diskutiert. Klar sei jedenfalls, dass sowohl das Hallenbad als auch die Wasserrutschen und die Freibecken desolat sind, wurde in einer Aussendung der Stadt bestärkt. 1,5 Millionen Euro muss die Stadt jährlich in die zwei Bäder in Amstetten und in Hausmening stecken.