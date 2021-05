Verunsicherung und Hoffnung bei Fitnessstudio-Betreiber

In den Fitnessstudios darf bald wieder geschwitzt werden. Mit den Öffnungen am 19. Mai wird den Kraftkammern, wenn auch mit erheblichen Auflagen, der Betrieb wieder erlaubt. In der Branche ist die Verunsicherung groß, ob die in der Corona-Tristesse verlorenen Kunden rasch zurückkehren. Studiobetreiber Christoph Haider ist aber überzeugt: „Sie kommen wieder“.

Er hatte sich im ersten Lockdown vor einem Jahr mit einer bissigen Botschaft mit Kanzler Sebastian Kurz angelegt und für Wirbel gesorgt. Der Kanzler rief persönlich im FitFarm-Studio in Amstetten (NÖ) an und versuchte, Haider zu beruhigen. Angesichts drohender drakonischer Strafen zog er die angekündigte widerrechtliche Öffnung nicht durch, blieb gegenüber den Corona-Maßnahmen aber immer kritisch.

„Wir hatten damals kurz neu aufgesperrt und mussten wieder schließen. Existenzangst, sowohl um die Familie als auch um’s Geschäft und der Frust waren enorm“, erinnert er sich. Innerhalb der 14 Monate, seit denen er das Studio führt, war es nur fünf Monate offen. Die wirtschaftliche Situation sei zwar fatal, dennoch beurteilt Haider die Situation weit gelassener als vor einem Jahr.