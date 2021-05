Seit der letzten Eiszeit herrscht im Wildnis- und Urwaldgebiet Dürrenstein rund um den Ötscher Willkür und Ordnung der Natur gleichermaßen. Mehr als 10.000 Jahre von Menschenhand unberührt und zum ersten UNESCO-Weltnaturerbe Österreichs geadelt, soll diese einzigartige Welt der Baumriesen, Farne, Moose und Wildtiere dennoch erlebbar gemacht werden. Mit dem „Haus der Wildnis“, das in Lunz am See am 22. Mai eröffnet, bekommen wissbegierige Touristen, Forscher oder Schüler eine Anlaufstelle, die viel zu bieten hat.

Fuchs, Hirsch und Kauz begrüßen den Besucher beim Betreten des Hauses über eine XL-Projektionswand. Doch Vorsicht, im Wald soll Ruhe herrschen. Bemerken die Tiere beim Gast Hektik und Hast huschen sie davon.