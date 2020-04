Der Lockruf der Wildnis naht

„Es ist eine Freude, diese Fortschritte zu verfolgen.“

Eine Webcam, die Josef Schachner, der Bürgermeister von Lunz am See, über dem Ortszentrum montieren ließ, dokumentiert tagtäglich, wie sich das „Haus der Wildnis“ (www.haus-der-wildnis.at) als Zukunftsprojekt des Ötscherlandes entwickelt. Die Baustelle des neuen niederösterreichischen Weltnaturerbe-Zentrums ist trotz der Corona-Krise im Zeitplan. Im nächsten Frühling soll das Besucherzentrum und interaktive Museum sowie Informationscenter für das Wildnisgebiet Dürrenstein als neue Attraktion für Aufschwung in der Region sorgen.

Bislang habe es wegen der Corona-Maßnahmen keine langen Einschränkungen auf der Baustelle gegeben, sagt Schachner. Der Fertigstellung des Hauses der Wildnis gegen Jahresende hin stehe aus jetziger Sicht nichts im Wege, erklärt er. Die Aufgabe der Gemeinde sei es die Umgebung des Zentrum als attraktive Begegnungszone neu zu gestalten. Der Charakter des Lunzer Ortszentrum werde sich jedenfalls verändern.

Probebetrieb

Christoph Leditznig, der Chef des Wildnisgenbiets Dürrenstein rechnet damit, dass im Winter der Probebetrieb in dem fünf Millionen Euro teuren Objekt möglich wird und dann im nächsten Frühjahr ein großes Eröffnungsfest steigt.