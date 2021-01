Botschafterin des Urwaldes

Aufgewachsen in einer Jägerfamilie bei Gföhl schrieb die Wildökologin ihre Masterarbeit auf der Uni für Bodenkultur über Wildunfälle am Truppenübungsplatz Allentsteig. „Von der Materie her bin ich jetzt hier in Lunz wieder meiner Heimat näher“, sagt die Managerin. Sie berichtet über spannende Dinge, die im Haus der Wildnis gerade eingerichtet werden. Um im musealen Bereich den geschützten Urwald hautnah erleben zu können, erhielten etwa uralte Holzstücke und Bodenproben im Keller eine neue Bestimmung. Farne und andere Pflanzen mit tausendjähriger Geschichte wachsen bereits üppig an. Zwei Aquarien, die auch die Zukunft der Fische in der Region wissenschaftlich dokumentieren, werden gerade eingerichtet. Ebenso Terrarien, in denen Spinnen oder Ameisen als Botschafter aus der Wildnis wohnen werden.