„Die ist im Herbst in Bosnien-Herzegowina“, erklärt Lackner – so hofft er zumindest. Denn Qualifizierungsrennen sind coronabedingt bereits ausgefallen. „Es gibt 15 Rennen quer durch Europa. Wir peilen nun eines im Juni in Norwegen an“, sagt der 80-Jährige. Bei der Weltmeisterschaft würde er in der obersten Kategorie mitfahren. „Bei 80 plus endet die Staffelung, davor geht es in Fünf-Jahresschritten“, erklärt er. Obwohl es eine Einzelwertung ist, will das Team gemeinsam auftreten, denn so könne man sich gegenseitig unterstützen. „Es fährt sich leichter, wenn andere dabei sind, deswegen haben wir uns als Team zusammengeschlossen.“