Turntrainer mit 93: „Wir motivieren uns gegenseitig“

Trotz seiner Erfahrungen spricht Jenik nur positiv über das Leben. Ein Jammerer ist er nicht. Nach dem Krieg macht er die Matura und beginnt bei der Bahn zu arbeiten, wo er in der Anlagensicherung tätig war. Bald habe er auch wieder zum Geräteturnen begonnen. 1954 wird er Österreichischer Meister im Ringeturnen. Wenig später baut er für die Familie ein Haus in Zeiselmauer: „Ich bin so froh, dass ich da heraußen wohne und den Garten habe.“ Und auch an neuer Technologie erfreut er sich: „Ich bewunder das Handy. Da hab ich so viel Freude beim Bäume schneiden. Da habe ich kostenfrei meine Lieblingsmusik, wenn ich im Garten arbeite.“

Jenik, der bereits Ur-Großvater ist, verbrachte seine Urlaube aber nicht nur im Garten. Mit seiner Frau bereiste er alle Kontinente. Zudem organisierte er Reisen und Ausflüge für eine Pensionistengruppe. Bis zu seinem 90. Lebensjahr ist er Ski gefahren.

2019 wurde er als einer von Niederösterreichs Seniorensportler vom Land NÖ geehrt. „Das freut einen dann schon. Aber ich glaube, ich habe es verdient, da ich seit 40 Jahren vorturne“, sagt er und lacht verschmitzt.

Der Auszeichnung will er bald wieder alle Ehre machen. Derzeit wartet Jenik darauf, dass die Verbandsleitung das Okay gibt und er seine Seniorinnen wieder trainieren darf.