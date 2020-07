Mit dem Fahrrad rund um Österreich

Vier Fahrer aus der Buckligen Welt haben sich zusammengefunden und wollen in diesem Jahr das extremste Rad-Rennen Österreichs in Angriff nehmen. Beim „Race Around Austria“ (RAA) müssen die Radsportler 2.200 Kilometer und weit über 30.000 Höhenmeter überwinden. Gefahren wird bei Tag und Nacht, Regen, Schnee und Sonnenschein. Und das ab 12. August.

Die vier Radsportler, Alfred Schabauer, Christoph Puchegger, Manfred Zöger und Markus Plank haben für ihren ersten gemeinsamen Antritt als Team „Bikeregion Bucklige Welt“ beim RAA ein klares Ziel: sie wollen unter die Top drei. Eine Vielzahl von Betreuern und Sponsoren werden dem Radteam während der Vorbereitung und beim Bewerb zur Seite stehen.

Vorbereitungen

Und die Vorbereitung auf das Ultra-Radrennen laufen bereits auf Hochtouren. Alfred Schabauer, der Organisator des Teams, erklärt im KURIER-Gespräch wie es zu dem Vierer-Gespann gekommen ist: „Eigentlich habe ich mich auf den Ironman-Bewerb in Klagenfurt vorbereitet. Durch die Corona-Krise musste ich aber umplanen. Und weil ich so ein Rennen in einem normalen Jahr nicht machen kann, wollte ich das RAA heuer angehen.“

Es alleine zu schaffen konnte sich Schabauer nicht vorstellen. So holte er sich seine drei Teamkollegen und ein 15-köpfiges Betreuerteam mit ins Boot. Unter anderem Manfred Zöger, der zur österreichischen Mountainbike-Elite gehört.