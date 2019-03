600 Kilometer rund um Niederösterreich

An Anlehnung an das berühmte Race across America, wo sich zahlreiche Radsportler durch die Vereinigten Staaten von Amerika quälen, sowie das Race around Austria, bei dem die Athleten rund um Österreich fahren, gibt es nun einen neuen Fixpunkt im Ultraradsport-Kalender.

Am 3. und 4. Mai startet das Race around Niederösterreich (RAN). 600 Kilometer und 6.000 Höhenmeter müssen die Radler innerhalb der niederösterreichischen Grenzen überwinden. Und das rund um die Uhr. „Das Race around Niederösterreich ist einerseits ein ideales Vorbereitungsrennen auf größere, mehrtägige Rennen und bietet andererseits allen Einsteigern die Möglichkeit, als Einzelstarter oder im Team, Ultraradsportluft zu schnuppern“, erklärt Streckenchef Georg Franschitz.