In Rekordzeit: Strasser gewann das Race Around Niederösterreich

Radextremsportler Christoph Strasser hat das Race Around Niederösterreich in neuer Rekordzeit gewonnen. Der Steirer benötigte für das 600-km-Nonstoprennen mit Start und Ziel in Weitra 16:55 Stunden, damit war er über eine halbe Stunde schneller als bei seinem Sieg im Vorjahr.

Als nächstes großes Ziel will er einen Weltrekordversuch über 1.000 km in 24 Stunden unternehmen, dazu ist im Juli ein Probelauf in Österreich geplant, im September soll in den USA der Rekord fallen.