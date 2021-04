Sauna und Sportbecken

Aus finanziellen Gründen zeitverzögert, will die Stadtregierung nach 2023 weiters die Saunalandschaft und dann ein 50-Meter-Sportschwimmbecken im Freien neu errichten. „Das bedeutet, dass wir in Zukunft kein richtiges Freibad mehr haben werden“, das sei nicht im Sinne der Amstettener, kritisiert der SPÖ-Baustadtrat Bernhard Wagner. Und der rote Parteiobmann und Vizebürgermeister Riegler legt nach: „Natürlich wird der Außenbereich kostenfrei, schließlich gibt es draußen auch nahezu kein Angebot mehr. Der Zugang zur Ybbs ist ohnehin seit Jahr und Tag frei.“ Das ohnehin schon sehr frequentierte Amstettener Ybbsufer könnte so massiv überlastet werden, fürchtet die SPÖ weiters.

Für ÖVP-Vizebürgermeister Gerhard Riegler geht es der SPÖ darum, „jedes Projekt der Stadtregierung schlecht zu reden“. Angefangen von den Rutschen und dem Sprungturm, die nächstes Jahr keine TÜV-Genehmigung mehr bekämen, würden Experten den Zustand der nur 20 Jahre alten Badinfrastruktur als bedenklich bis abbruchreif bezeichnen. Die vormalige SPÖ-Stadtregierung habe zudem 2,9 Millionen Euro Rücklagen für das Bad aufgelöst. Man habe „hier ein schweres Erbe von einer SPÖ-geführten Stadtregierung übernommen“, beklagte Brandstetter.