Polit-Eklat: Amstettner SPÖ-Stadtrat hat kein Ressort mehr

ÖVP und Grüne werteten die Aktion als groben Vertrauensmissbrauch und forderten zuerst den Rücktritt Rieglers. In der Gemeinderatssitzung in der vergangenen Woche verhinderte die SPÖ erste Konsequenzen für Riegler, indem sie die Sitzung durch ihren Auszug abbrach. Am Mittwoch nun konnten auch die mehrfachen und emotionalen Beteuerungen der SPÖ-Sprecher, dass Riegler nach der Gemeindeordnung korrekt gehandelt habe, nichts an der Gegenaktion der Gemeinderatsmehrheit ändern. Das Ressort Rieglers wurde abgeschafft.

Corona-Bestimmungen

Schon vor der Sitzung kam es zu einem wortreichen Tumult mit dem SPÖ-Nationalrat Alois Schroll. Er wollte als Zuhörer an der Sitzung teilnehmen, wurde aber des Saals verwiesen. Aufgrund der Covid-Bestimmungen waren nur sechs Zuhörer zugelassen. Schrolls Anmeldung soll zu spät eingelangt sein. Das dürfte Schroll vom Stadtamt auch vor der Sitzung mitgeteilt worden sein.