Amstetten: "Mutter" der Garnison tritt ab

Der Bataillonskommandant ließ bei Wind und Schneetreiben antreten. Es galt einen Gestalter und ein Urgestein der Garnison Amstetten mit militärischem Respekt in den Ruhestand zu verabschieden. Und als Oberst Rudolf Halbartschlager die Laudation auf den Spieß der Stabskompanie des Jägerbataillons 12, Vizeleutnant Helmut Andreas, hielt, war so mancher harte Soldat über das nasskalte Wetter froh. So ließ sich die eine oder andere Träne im Augenwinkel leichter erklären.

Wie kein anderer habe Andreas in seiner Dienstzeit vieles in der Kaserne Amstetten geprägt und mitgestaltet, würdigte der Bataillonschef den Vizeleutnant, der knapp 43 Jahre in Diensten des Heeres steht. Er war mit der Eröffnung der Ostarrichi-Kaserne 1982 an den neuen Dienstort gekommen und geblieben. Zum „Dienstführenden Unteroffizier“, sprich „Spieß“, wurde Andreas bereits nach wenigen Jahren befördert.